Piero Pelù: "Salvo dall'inferno dell'eroina"

Cifra tonda per Piero Pelù che oggi spegne 60 candeline e, per l’occasione, fa un bilancio della sua vita privata e professionale. Intervistato dal Corriere, il cantautore fiorentino cofondatore del gruppo rock Litfiba ricorda gli anni della sua adolescenza segnati dall’eroina che fu fatale per molti suoi coetanei. “Se penso a quanti se ne sono andati della mia generazione, portati via dall’eroina, è un miracolo” dice il festeggiato.

Il suo compleanno arriva a qualche giorno di distanza da quello di Vasco Rossi che il 7 febbraio ha compiuto 70 anni: “Beh lui, come Mick Jagger e Iggy Pop, rimane un bel punto di riferimento. Significa che qualche annetto posso andare ancora avanti...” afferma ancora il cantautore che, oltre che per i colleghi, spende parole di stima per l’indimenticabile Raffaella Carrà. “Nel 2001 mi fece fare un monologo sulle mine anti-uomo, quando non si usava parlare d’altro, come oggi. Da allora l’ho amata svisceratamente. Tanto più a The Voice, dove abbiamo fatto coppia fissa. E dove ho scoperto che fumava come una camionista turca: pensi un po’, il rocker che doveva rimproverare la conduttrice perbene”.

Gli auguri della moglie Gianna Fratta

Piero Pelù è sposato con Gianna Fratta da quasi tre anni. Per l’occasione la pianista e direttrice artistica dell'Orchestra sinfonica siciliana ha dedicato al marito le sue parole più amorevoli. “Gli auguro altri 100 anni di musica, la stessa che ha suonato fino a oggi e che ha cambiato la musica italiana. Per Piero la musica è vita, lo fa stare bene ed essere felice. Non potrei augurargli niente di meglio” ha detto parlando da Palermo con l'Adnkronos. Fratta ama il rock del leader dei Litfiba: “Non è questione di generi - sottolinea - la musica si distingue in quella fatta bene e in quella no, e la sua Piero la canta benissimo, ha una qualità altissima”.

La moglie di Pelù che lo scorso anno lo ha diretto a Trapani nello spettacolo 'Piero e il lupo', in cui il rocker recitava la fiaba per musica 'Pierino e il lupo' di Prokofiev, dichiara che in casa con il marito “ci diamo continuamente dei consigli, li ascoltiamo, ma poi ciascuno di noi va per la propria strada, elaborando in modo personale i suggerimenti che ha ricevuto”: niente contaminazioni, insomma, “restiamo due persone con idee musicali precise e indipendente”.