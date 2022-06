Piero Pelù cade durante il concerto e sbatte la testa: la preoccupazione dei fan

Mercoledì 25 maggio i Litfiba erano a suonare a Milano, all'Alcatraz. La data era sold out da mesi, come sempre la band ha dato il meglio di sé anche perché queste sono le date dell'ultimo tour dei Litfiba, che non a caso si chiama Ultimo girone. Piero Pelù, durante la data milanese, si è avvicinato molto ai fan e mentre si trovava in equilibro sul divisorio che separa il palco dal pubblico è caduto all'indietro sbattendo la testa su uno scalino. A mostrare l'incidente alcuni video condivisi sui social dallo stesso cantante.

Il 28 maggio lui e Ghigo Renzulli erano sul palco allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per Gianna Nannini e il rocker non aveva mostrato segni di particolari dolori, ma con il post che ha condiviso ieri su Instagram si scopre che "la caduta al concerto di Milano mi ha provocato una protrusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7". Visto che il ragazzaccio ha pubblicato anche le foto delle lastre ha aggiunto: "Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!". Il video è impressionante e Pelù poteva farsi molto più male.

Molti i fan che hanno commentato il post preoccupati oltre che per la salute di Piero anche per la possibilità che il tour venga posticipato, ma al momento non sono state date informazioni in tal senso. La prossima tappa sarà il 3 luglio a Legnano, quindi Pelù avrà circa un mese per stare a riposo, anche se in realtà il 4 giugno sarà sul palco di Luciano Ligabue per celebrare i suoi 30 anni di carriera alla Rcf Arena Campovolo a Reggio Emilia.