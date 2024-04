Piero Pelù, la t-shirt con Giorgia Meloni antifascista: bufera social

Giorgia Meloni che non pronuncia mai la parola "antifascista" è ormai un meme da giorni. Tante le critiche nei confronti del presidente del Consiglio che in ogni discorso pubblico sembra evitare questo termine, cardine della democrazia italiana, soprattutto in una giornata come il 25 aprile.

Ci ha pensato Piero Pelù a cambiare le carte in tavola, con un gesto divertente ma al tempo stesso provocatorio nei confronti della premier. Il cantante ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa una t-shirt con l'immagine di Giorgia Meloni - sullo sfondo una bandiera italiana - con la scritta a caratteri cubitali "Io sono antifascista".

Insomma, se la Meloni non voleva dirlo ecco Piero Pelù a metterle le parole in bocca. "Senza la Libertà e Democrazia (le nostre per quanto azzoppate) c'è solo guerra e morte e sono sicuro che nessun italiano e italiana che conosce la nostra storia può accettare la sopraffazione e la violenza di qualsiasi dittatura" ha scritto l'ex Litfiba nel post, aggiungendo: "Lunga vita all'antifascismo e al 25 aprile".

Un gesto apprezzato da molti, che si sono divertiti a vedere il capo del governo di centrodestra ritratto in quel modo e addosso a Pelù, non sono in pochi però quelli che hanno replicato a tono e non solo in difesa della fondatrice di Fratelli d'Italia. "Io sono anti ideologie, perché pure i comunisti hanno adorato dei dittatori" si legge tra i commenti, e ancora: "Ti stimo come cantante, ti seguo da quella volta che vi ho sentito al palazzetto dello sport ad Arezzo, per il resto non concordo neanche in una parola, per me è meglio sentirti cantare che parlare. E così continuerò a fare". E c'è chi chiosa: "Anche io e sono di destra".