Pierpaolo Petrelli papà assente? Ariadna Romero chiarisce

Nonostante più volte nella Casa del Grande Fratello Vip si sia fatto il suo nome e quello del figlio Leonardo, avuto da Pierpaolo Petrelli, Ariadna Romero è sempre rimasta in silenzio. Nelle ultime ore, però, la modella ci ha tenuto a precisare che vuole continuare a restare fuori dall'attenzione mediatica che c'è in queste settimane nei confronti dell'ex compagno, tra i concorrenti di questa edizione del reality di Canale 5. Più che altro la sua è stata una necessità, dopo un articolo di Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

Nel pezzo - dove non c'è nessun virgolettato - il giornalista di gossip fa sapere di aver ricevuto il secco no della Romero alla sua richiesta di intervista su Petrelli, ma si lancia in interpretazioni personali: "Da quello che personalmente ho capito, ma posso sbagliarmi, l'ex velino pare non sia una persona presente nella vita di Ariadna e suo figlio, vive con il pallino della tv, e attraverso alcuni aneddoti; il Gf Vip era il sogno della sua vita da sempre come le ospitate in televisione - si legge ancora nell'articolo - Nelle parole di Ariadna ho percepito anche molta delusione e soprattutto una lontananza temporale da Petrelli che racconterebbe l'altra faccia di Pier Paolo: simpatico in tv, imitatore, cuore incompreso perché innamorato di Elisabetta Gregoraci, ma in realtà innamorato di se stesso e proprio della tv. Spero di sbagliarmi. Ma ho forti dubbi... Chi è Petrelli realmente?".

La replica di Ariadna Romero

La risposta a questa domanda non la dà certo Ariadna Romero, che sulle sue storie di Instagram spiega: "Mi ha chiamato Parpiglia chiedendomi se poteva farmi qualche domanda su Pierpaolo. La mia unica risposta è stata che preferisco restarne fuori perché Pierpaolo è il padre di mio figlio e la nostra relazione è finita 3 anni fa, quindi qualsiasi mio commento sarebbe fuori luogo. Non so che dire. Hanno scritto l'articolo, ma non c'è un virgolettato. Non ho detto nessuna frase e ci tengo a chiarirlo, perché ho un buon rapporto con Pierpaolo e con la sua famiglia che è meravigliosa e che saluto". Non una parola sull'ex compagno, e ribadisce: "Parpiglia ha fatto un articolo, non un'intervista. Ha scritto che ho fatto silenzio ed è esattamente quello che è successo. Nell'articolo ha scritto considerazioni sue. Vi chiedo di essere rispettosi verso la vita di tutti, perché c'è un bambino di mezzo e ha tre anni. L'ultima cosa che farei è buttare merda su suo padre. Non lo farei mai".