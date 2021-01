"Quando, dopo Striscia la notizia, Pierpaolo Petrelli faceva il cameriere per mantenere nostro figlio"

Cuore di papà. Nell'ultima intervista rilasciata da Ariadna Romero a proposito dell'ex compagno Pierpaolo Petrelli, emerge un retroscena di vita privata inedito a proposito del concorrente del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, legata per alcuni anni all'ex velino, ha raccontato infatti che l'uomo avrebbe fatto il cameriere in un momento di difficoltà professionali nel mondo dello spettacolo. Tutto per sostenere economicamente la famiglia che aveva appena messo al mondo con lei, madre dell'unico figlio Edoardo, nato nel 2017.

"Quando Pierpaolo Petrelli faceva il cameriere"

Alla domanda su quali belle dimostrazioni Pierpaolo avesse fatto per lei, infatti, Ariadna ha replicato così al giornalista: "Ne ha fatte tante ma con Leo in arrivo non lavoravo e, per avere un po' più di stabilità, lui è andato a fare il cameriere". Erano gli anni successivi alla partecipazione di lui a Striscia la Notizia, tg satirico in onda nel preserale di Canale 5, dove appunto ha vestito i panni di 'velino' corrispettivo al maschile delle iconiche veline. "Non so se sarà contento che lo racconti, ma dovrebbe - prosegue Ariadna - Lui allora aveva già fatto il velino e magari si trovava a servire a tavola proprio quelli che lo avevano visto in tv: lì è stato un uomo e, quando tornava a casa, gli facevo sempre trovare qualcosa per dirgli e che io e il bambino la amavamo, lo amiamo".

Parole cariche di affetto quelle di Ariadna, che raccontano come la fine della storia d'amore non abbia in alcun modo intaccato la serenità del loro rapporto. Dopo un primo momento di tensioni, infatti, il rancore è svanito, soprattutto per il bene del bambino. "Ricordo che, durante i primi mesi che eravamo lasciati, ero un grumo di rabbia e sofferenza, puro rancore. Poi, dopo due mesi dopo, ho guardato Leo. Ero mamma per la prima volta, ero senza un lavoro, senza certezze. Mi sentivo sprovvista di tutto. Però, guardandolo ho pensato 'Ma Pierpaolo è il suo papà. E allora va bene'. Mi è sembrato di tornare a respirare e il mondo è cambiato".

"Preferivo Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi"

Cosa ne pensa, invece, delle donne che in queste settimane hanno instaurato un rapporto di complicità con Pierpaolo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, ovvero Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi? "Elisabetta non la conosco, ma ha tirato fuori il meglio di lui. Giulia ha un'altra età, peraltro. La conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere. Con Elisabetta ero felice e basta. Quanto a Giulia, mancandole l'esperienza ci sono accortezze che non ha, questo non significa che non vada bene... e poi sono decisioni di Pier".

Dello stesso parere è, peraltro, la famiglia di Pierpaolo: proprio nelle ultime ore, infatti, il fratello e la madre del ragazzo hanno raccontato di preferire senz'altro Elisabetta Gregoraci a Giulia. Peccato però che la prima non lo abbia degnato di un bacio, mentre la seconda sembra avere tutta l'intenzione di godersi la love story all'interno della Casa (tanto che un loro incontro bollente sotto le coperte ha costretto la regia a cambiare inquadratura).