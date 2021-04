Pierpaolo Petrelli rivela: "Io ed Elisabetta Gregoraci ci siamo rivisti dopo la fine del Gf Vip"

Ad un mese dalla fine del Grande Fratello Vip c'è ancora chi spera in un colpo di scena, ovvero nel fidanzamento tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. Ma si sa che chi vive di speranza muore disperato: proprio in occasione dell'ultima intervista rilasciata, infatti, l'ex velino ha confidato che non c'è alcuna possibilità che la loro amicizia si tramuti in amore, dal momento che il suo cuore batte per Giulia Salemi. Un dettaglio però era ancora ignoto ai telespettatori: nelle ultime settimane, dopo la conclusione del reality show, Pierpaolo ed Elisabetta si sono rivisti e solo oggi raccontano com'è andato l'incontro.

"Io e Elisabetta ci siamo rivisti"

"Ci sono i Gregorelli (crasi dei cognomi Gregoraci e Petrelli, inventata dai fan della non-coppia, ndr) che sognavano il mio fidanzamento con Elisabetta Gregoraci - confida oggi Pierpaolo - Con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality, ma per motivi lavorativi. Ho sempre evitato di contattarla o stringere amicizia. Questo per rispetto verso Giulia". Com'è noto, infatti, l'ex concorrente del Gf Vip si è innamorato di Giulia Salemi, influencer e anch'essa inquilina del loft di Cinecittà, dopo aver ricevuto un due di picche dall'ex moglie di Briatore: "Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti. Continui freni fin dall’inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo".

Ai tempi in cui Pierpaolo si innamorò di Elisabetta, infatti, qualcuno ipotizzò che lei non si "concedesse" a vivere le tenerezze dell'amore a causa di un contratto post matrimoniale stipulato con l'ex Briatore: con questo documento, Elisabetta sarebbe vincolata a non ufficializzare nuove storie d'amore entro i tre anni successivi alla separazione. Un retroscena che fece molto scalpore e mai confermato dai diretti interessati. Ma tant'è: l'affiatamento tra Pierpaolo ed Elisabetta si è fermato ad essere tale senza approdare mai ad un bacio.

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi stanno insieme per finta?

Una delusione che ha contagiato anche Giulio, fratello di Pierpaolo: il ragazzo, infatti, si è sempre schierato mediaticamente in favore di Elisabetta: "Io e lui abbiamo parlato a lungo di questo. Mi dispiace per ciò che è successo. Comprendo che Giulio Sia andato in tv per parlare di me. Questo è normale, lo fanno tanti parenti e amici. Però mio fratello deve capire che quando dichiari qualcosa in tv o sui giornali, poi te ne devi prendere la responsabilità. Adesso abbiamo fatto pace, lui ha incontrato Giulia".

Insomma, i detrattori dovranno mettersi l'anima in pace. Oggi l'amore per Pierpaolo è Giulia: "La mia storia con Giulia architettata per business? Schiocchezze inventate", replica oggi a chi lo accusa di essere in cerca di un ritorno mediatico.