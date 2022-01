Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In

Pierpaolo Pretelli per un po' non sarà a Domenica In. L'ex gieffino ha confermato la sua assenza sui social spiegando di aver contratto il covid. Pretelli sta bene, la mamma lo coccola e lo accudisce e per fortuna gli unici sintomi che ha sono dei dolori muscolari.

"Ciao ragazzi purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno Presto" questo il messaggio pubblicato in una storia Instagram. Pretelli, sempre su Instagram, ha poi comunicato ai suoi fan che sarà presente a Domenica In con una sorpresa.

Pierpaolo è diventato ospite fisso a Domenica In, Zia Mara ha notato le capacità del giovane e ha deciso di farlo salire sulla sua barca. Pierpaolo già dai tempi del Gf Vip aveva dimostrato di essere bravo con le imitazioni e di essere portato per la tv, la sua partecipazione a "Tale e Quale Show" lo ha poi fatto conoscere a quella perte di pubblico che non guarda il reality Mediaset, ma anche in quel caso il sui successo è stato innegabile.