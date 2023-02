"Così io e Giulia affronteremo questa crisi": Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio sui social

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. La coppia ammiratissima dai follower che la seguono sin dai tempi del Grande Fratello Vip sta attraversando un momento complicato che l'influencer ha confermato in diretta tv durante il reality: "Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent'anni" ha detto rispondendo ad Alfonso Signorini che le chiedeva conferme o smentite sulle indiscrezioni che riguardavano lei e il fidanzato. "Bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro" è stato lo striminzito commento di Pretelli che aveva assistito alle dichiarazioni nel programma in onda su Mediaset Play in contemporanea.

In seguito, però, lo stesso influencer è voluto tornare sulla questione privata. Lo ha fatto sui social con un tweet che ha ringraziato quanti hanno avuto per loro parole di affetto e spiegato come lui e Giulia intendono regolarsi per affrontare questo complicato momento: "Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ,ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni". Un cuore ha concluso il messaggio, simbolo di un sentimento che non sembra affatto finito, anzi. Ancor più se si pensa che il progetto delle nozze era nell'aria: "Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa d'importante", aveva confidato Pretelli. Un'intenzione che, si spera, resti ancora per essere solo rimandata.