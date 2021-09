Pierpaolo Pretelli e le nozze con Giulia Salemi: "Ci credo, è una ragazza d’oro"

Più o meno un anno fa Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi entravano nella casa del Grande Fratello Vip. Per poi innamorarsi. Prosegue a gonfie vele quella che un tempo venne da molti definita una storia ad uso e consumo delle telecamere, con il sogno matrimoniale sempre più dietro l'angolo.

La rivelazione di Pretelli

Dopo aver colto al volo il bouquet della sposa alle nozze di amici, Pretelli, attualmente su Rai1 in quanto concorrente di Tale e Quale Show, ha confermato l'intenzione di sposare Giulia, un giorno, dalle frequenze di Radio Radio. "Il bouquet l'ha preso, quindi è già un passo avanti. Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio arriva però le cose si fanno un passo alla volta. Cerchiamo di affermarci entrambi a livello lavorativo che è una cosa importante. L’amore c’è, è un legame speciale, e ce lo viviamo. È un legame speciale e lo custodiamo da tutti anche dalle malelingue. Io nel matrimonio ci credo, nel momento in cui trovo la persona giusta. Seconde me è lei, è una ragazza d’oro".

Convivenza imminente?

Divisi tra Roma e Milano, Pierpaolo ha parlato anche di una possibile convivenza futura con Giulia: "Ora vediamo, lei ha il Gf Party e io Tale e Quale. Poi sono cose che vengono di conseguenza". Ex Velino di Striscia la Notizia, Pretelli ha avuto un figlio nel 2017, Leonardo, dalla modella e attrice cubana Ariadna Romero, ex schedina a Quelli che il calcio ed ex conduttrice di Milan Channel.

Sia per il 31enne che per la 28enne Giulia Salemi, sarebbero le prime nozze.