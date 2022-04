Pierpaolo Pretelli sta male, Giulia Salemi: "Ha sottovalutato la situazione"

Problemi di salute per Pierplaolo Pretelli. A raccontarlo con una storia Instagram è stata Giulia Salemi che ha aggiornato i follower sulle condizioni di salute del fidanzato che ha disdetto gli impegni lavorativi per fare tutti gli accertamenti clinici del caso. Al momento la coppia si trova insieme a Piacenza, città natale della modella che ha colto quest'occasione per consigliare a tutti di non sottovalutare mai alcun sintomo.

Cos'ha avuto Pierpaolo Pretelli

"Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo", ha scritto Giulia Salemi su una foto social che la mostra insieme al fidanzato. Nelle scorse ore il 31enne ha avuto un mancamento e un giramento di testa con sensazione di nausea come già accaduto altre volte nell'ultimo periodo, per cui nelle prossime ore provvederanno a fare una risonanza e comprendere l'origine di un dolore cervicale causa di forti malesseri. "Al primo campanello d'allarme fermatevi, accertatevi della situazione e curatevi subito" ha poi consigliato ai fan la ex concorente del GF Vip che riguardo a Pretelli, ha poi aggiunto: "Sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male".

Al momento la vicenda non è stata commentata da Piperpaolo che, dopo l'esperienza a Domenica In terminata con qualche polemica, è alle prese con un nuovo progetto lavorativo che potrebbe coinvolgere anche la fidanzata con cui il rapporto procede a gonfie vele.