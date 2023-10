Pierpaolo Spollon: "Ho due figli piccoli, in molti non ci credono"

Pierpaolon Spollon è uno dei volti più amati delle fiction Rai, ma sulla sua vita privata non si è mai saputo nulla. Riservatissimo, l'attore di Doc e Blanca si è aperto con Francesca Fialdini, ieri pomeriggio, ospite del programma di Rai1 Da noi... A ruota libera.

L'attore ha parlato per la prima volta in tv dei suoi figli e del rapporto che ha con loro: "Sono papà di due piccoli di 2 e 4 anni. Il mio è un mondo meraviglioso, tendo a proteggere la sfera privata della mia vita. Per questo ringrazio i miei fan, che non hanno mai invaso questa mia parte personale. Anche se in molti ancora non ci credono". Per tanti, infatti, la notizia della sua paternità è stata una vera sorpresa. Sui social non c'è traccia dei figli e non ne parla mai pubblicamente.

L'attore, incalzato dalla conduttrice, si è poi lasciato andare e ha trattenuto a stento le emozioni. "Essere genitori è difficilissimo, soprattutto in questo periodo storico in cui le cose scorrono così velocemente" ha detto, concludendo: "Vivo continuamente in questa ansia. Le mie ansie hanno l'ansia".