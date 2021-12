Piersilvio Berlusconi è nonno a 51 anni: la prima foto della nipotina

Piersilvio Berlusconi è diventato nonno: a sorpresa, il settimanale Chi riporta la notizia della nascita della prima figlia di Lucrezia, primogenita del vicepresidente Mediaset, che ha dato alla luce Olivia lo scorso aprile. In questi mesi la famiglia ha preferito tenere riservato il lieto evento per non accendere i fari sulla neonamma che, proprio come il padre, tiene moltissimo alla sua privacy. Ma oggi, nel numero del magazine in edicola, ecco la prima foto della 31enne a passeggio con la bambina in un parco di Milano.

Felicissimo Piersilvio, 51 anni, ma anche tutta la sua famiglia, descritta al settimo cielo per l’arrivo della piccola Olivia.

Chi è Lucrezia Berlusconi

Lucrezia Berlusconi è nata dalla relazione di Piersilvio Berlusconi con la modella Emanuela Mussida. Dopo anni di studio e lavoro negli Stati Uniti, ora la donna vive in Italia con il marito americano di cui è noto solo il nome, Josh. Oggi Pierslivio è felicemente legato a Silvia Toffanin. Da a vent’anni il loro amore non ha mai dato adito al gossip, crescendo lontano dai clamori mediatici e consolidandosi con la nascita di due figli, Lorenzo Mattia nel 2010 e Valentina Sofia nel 2015. La coppia non si è mai sposata: l’indiscrezione sulla presunta celebrazione di un matrimonio segreto celebrato lontano da ogni forma di pubblicità non ha mai trovato riscontro.

(Nella foto in basso, Piersilvio Berlusconi con il figlio Lorenzo Mattia, 11 anni, e alle spalle il cognato Maurizio Vanadia, marito di Marina Berlusconi)