Pillon attacca Murgia: "Avevi molte alternative, ma hai scelto il matrimonio"

Il matrimonio di Michela Murgia ha inevitabilmente riacceso la polemica politica sul tema diritti. La scrittrice, malata di tumore, ha sposato con rito civile Lorenzo Terenzi e lo ha fatto "controvoglia" - come ha spiegato - in quanto è l'unico modo in Italia per vedersi garantiti i diritti reciprocamente. "Non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un'esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo" ha scritto su Instagram, dove ha condiviso il video della funzione - che si è svolta a casa per motivi di salute - specificando: "Non è una festa".

Un gesto obbligato e provocatorio, con cui Michela Murgia prosegue la sua lotta per lo sdoganamento della queer family, ovvero la possibilità di avere una famiglia che vada oltre i legami di sangue, quelli romantici, e che non nasca solo e necessariamente dal rapporto tra un uomo e una donna. Puntuale è arrivato il commento di Simone Pillon, sempre in prima linea quando si toccano certe tematiche: "Michela Murgia ha deciso di sposarsi definendo il matrimonio 'patriarcale e limitato' - ha scritto su Twitter - Michela, di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il matrimonio. Forse perché sai che è la forma più alta per riconoscere l'amore tra un uomo e una donna. Auguri, e guarisci presto!".

Nei confronti dell'ex senatore della Lega si è scatenato un polverone. Sui social, infatti, in molti contestano le sue parole (e il "cattivo gusto)". "Forse a volte è meglio tacere. Ci pensi" gli scrive Fiorella Mannoia, e ancora u altro: "Si è sposata in articuli morti affinché il suo uomo abbia dei diritti che nella mesozoica Italia è l'unico sistema. E ps. Non si torna indietro da un tumore al 4 grado. Si guarisce solo morendo".