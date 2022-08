"Colossale bufala": Riccardo Zanotti smentisce lo scioglimento dei Pinguini Tattici Nucleari

La notizia dello scioglimento dei Pinguini Tattici Nucleari si è diffusa sui social in queste ore, gettando nello sconforto i fan della band bergamasca nata nel 2010. "Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati, i Pinguini tattici nucleari si sciolgono" è l'annuncio proclamato dalla pagina Instagram The Pipol Tv dove si racconta che il frontman Riccardo Zanotti è pronto a lasciare il gruppo per far parte da solo del cast del Tim Music Awards il prossimo settembre, a Verona, durante le due serate di musica presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

La notizia ha fatto subito il giro dei social diventando trendtopic su Twitter, ma a stretto giro è arrivata la secca smentita dello stesso Zanotti che dalle scogliere di Moher, in Irlanda, dove si trova in vacanza, ha voluto smentire categoricamente la notizia. "Mi arriva la notizia che ci siamo sciolti, che in Pinguini tattici nucleari non ci sono più. Non so che problema abbia certa stampa che ha dato la notizia, non è assolutamente vero. E' una colossale fake news... non è vero" ha assicurato il cantante concludendo la serie di storie Instagram con l'immagine di una bufala al suo fianco: "Anzi, una colossale bufala" ha aggiunto ironico.

(Di seguito le storie Instagram di Riccardo Zanotti)

