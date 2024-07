Pino D'Angiò, la vita privata: l'amore per la moglie, il figlio Francesco, la malattia

Il nome di Pino D'Angiò veicola sui social i messaggi di affetto, di stima, di profonda commozione per la scomparsa di un cantautore diventato simbolo di un'epoca, quella degli Anni Ottanta, durante la quale la sua Ma quale idea arrivò come una ventata di modernità al punto che ancora oggi quel brano del 1981 è considerato uno dei primi brani rap in lingua italiana.

La famiglia di Pino D'Angiò

La notizia della scomparsa di Pino D'Angiò è stata comunicata dalla famiglia. "Non esistono parole per spiegare il buio in questo momento. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggi Pino ci ha lasciati", è il messaggio pubblicato sui social: "Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti. La tua anima ha danzato sulle gioie e sulle sofferenze sempre allo stesso modo, con la forza delicata di un leone sorridente. Tutto. Oltre l'immaginabile, Questo eri, sei e rimarrai".

La vita privata di Pino D'Angiò è stata arricchita da un solo grande amore, quello per la moglie Maria Teresa sposata nel 1979. Due anni dopo nacque il loro unico figlio, Francesco. "Cosa ho capito della vita? Che senza una famiglia, l'amore di una moglie - Maria Teresa, che mi sopporta dal ’79 - e la fede non vai da nessuna parte" confidò in un'intervista nel 2020 ad Avvenire D'Angiò, ribadendo così la solidità di un legame lungo più di 40 anni. E proprio in quella occasione, parlando del figlio, rivelò un tenero aneddoto: "Quando Francesco era piccolo e mi divertivo un mondo a fare il papà a tempo pieno mi accorsi che un giorno era giù di corda: a scuola gli avevano dato il classico tema “parla della tua famiglia” e questo povero bambino scrisse che i suoi non erano sposati e il papà di mestiere faceva il cantante... Un trauma" raccontò sorridendo. "Per fortuna non ha scelto di fare il cantante" spiegò poi: "Fa un mestiere che non sapevo neppure esistesse, il “lobbysta”: cura i rapporti tra le aziende e gli enti governativi, insomma interviene affinché le leggi non danneggino le industrie. Questo è quello che ho capito".

Pino D'Angiò e il racconto della malattia

Gli ultimi anni di vita di Pino D'Angiò sono stati caratterizzati da diversi e gravi problemi di salute. "Ho sempre vissuto questa cosa pensando ‘Vediamo come va a finire’. Anche perché, del resto, cosa vuoi fare? Si dice sempre ‘Lui sta combattendo contro il cancro’ ma è una bugia pazzesca! Tu non stai combattendo proprio niente, tu stai zitto e aspetti e speri" spiegò il cantante ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, nel 2021 raccontando l’attesa e le sensazioni provate da chi si sente dare la diagnosi peggiore: "Quando ti dicono hai un tumore, ti dici ma perché proprio io?".

Pino D'Angiò ha superato sei operazioni alla gola, due tumori polmonari, una trombosi agli arti inferiori, un infarto e un arresto cardiaco. E anche un sarcoma diagnosticato nel 2005. "Mi avevano dato sei mesi di vita. Mi sono organizzato la morte a tavolino, decidendo cosa comprare e vendere. Dopo tre mesi mi hanno fatto una Tac, guarito. I medici sembravano delusi, mi guardavano come per dire: ‘Come ti permetti di uscire da una statistica?’" aveva pure ricordato il cantautore in un'intervista al Corriere dove, però, precisava di non considerarsi un miracolato: "Mi sembra offensivo verso i miracoli. Sono stato fortunato, tutto qua: quando ho avuto il primo tumore mi sono chiesto: perché proprio a me? E poi quando è sparito, mi sono fatto la stessa domanda: perché proprio a me?".

Nonostante le operazioni alla gola, D'Angiò ha continuato a cantare: "Dopo sei recidive di cancro alla gola canto senza corde vocali. Credo di essere l’unico al mondo: mi sono ricostruito una tonalità apprezzabile, in linea con quella che avevo, ma ancora più bassa", disse. E ancora: "La vita, anche quando è drammatica, difficile o complicata è troppo bella, unica ed importante per non essere vissuta".

La carriera di Pino D'Angiò

Pino D'Angiò - vero nome Giuseppe Chierchia - era nato a Pompei il 14 agosto 1952. Durante l'infanzia si trasferì a New York per motivi di lavoro del padre. Al suo ritorno in Italia si iscrisse alla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Siena, per poi esibirsi in vari locali per guadagnare qualcosa. Il successo arrivò negli anni '80 grazie a Ma quale idea, considerato da molti come uno dei primi brano rap in Italia. D'Angiò venne premiato come miglior paroliere d'Italia e successivamente iniziò a comporre canzoni per artisti di spicco, tra cui Mina, raggiungendo grande fama anche all'estero. Nella sua carriera artistica ha lavorato anche come doppiatore, produttore musicale e conduttore di programmi radiofonici e televisivi in Rai. Pino D'Angiò recitò anche a teatro ed ebbe un ruolo nel film Il camorrista di Giuseppe Tornatore. Per un lungo periodo si tenne lontano dalla musica a causa di problemi di salute, tornando sulla scena nel 2022 prima al fianco di Franco126 poi dei Bnkr44 per la serata cover dell'ulltimo Festival di Sanremo.