Covid, Pino Strabioli positivo: “Sono costantemente monitorato dal medico”

Pino Strabioli è risultato positivo al Covid. "Non scherziamoci, il Covid19 non scherza io non ci ho mai scherzato ma non è bastato" ha twittato il conduttore e regista teatrale che ad Adnkronos ha raccontato il suo attuale stato di salute.

Strabioli ha lavorato tutta la scorsa settimana in una saletta della sede Rai di Viale Mazzini a stretto contatto con Gigi Marzullo (che ha rivelato di essere positivo domenica a 'Che Tempo Che Fa'), collegandosi con il programma di Serena Bortone 'Oggi è un altro giorno', per lanciare delle clip del Festival di Sanremo e commentarle con gli ospiti della trasmissione. “La scorsa settimana come sempre ho fatto un tampone lunedì, ed era negativo, poi ne ho fatto un altro venerdì anch'esso negativo”, ha spiegato: “Sabato sono arrivato a Sanremo e da prassi mi hanno fatto un altro tampone, negativo anch'esso, così mi hanno dato il pass per entrare all'Ariston dove domenica avrei dovuto fare il mio programma radiofonico e partecipare a 'Domenica In'. Ma la Rai mi ha avvertito che c'era un collega positivo bloccandomi, come da protocollo. Sono tornato a Orvieto dove risiedo e la sera di domenica avevo la febbre. Lunedì mi sono svegliato con un forte mal di gola, ho subito fatto il tampone molecolare e sono risultato positivo”.

“Adesso ho iniziato la cura classica e oggi sto meglio, i sintomi sono leggerissimi”, ha aggiunto ancora il conduttore, precisando di essere “costantemente monitorato dal medico” e di portare avanti da remoto sia i suoi impegni radiofonici che il programma 'Caffè di Rai1'. Anche Gigi Marzullo, raggiunto telefonicamente, ha confermato di avere sintomi leggeri: "Sto bene. Ho avuto qualche sintomo di raffreddore. Prossima settimana farò tampone e vedremo".