Pio e Amedeo sparano a zero su Barbara D'Urso, poi si 'giustificano': "Non ci vogliamo bene", il video

Il festival Marateale si sta rivelando molto più intriso di gossip di quanto si potesse pensare. Prima la foto che ritrae Barbara D'Urso con Francesca Fagnani che fa sperare in un'intervista a Belve dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5 e poi un'intervista a Pio e Amedeo in cui i due comici hanno preso di mira D'Urso.

Il duo non è stato morbido con la professionista che per decenni è stata il volto di Canale 5, anzi, quasi non hanno avuto pietà di lei. E tra le risate del pubblico e l'imbarazzo, non sempre palese, dell'intervistatrice i due hanno tirato una dopo l'altra delle 'bombe' contro Barbara.

Cosa hanno detto Pio e Amedeo su Barbara D'Urso

"Quando ci hanno detto venite al Marateale, abbiamo visto grandissimi nomi Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, poi abbiamo visto che stava anche Barbara D'Urso e quindi abbiamo detto: 'Vabbuò chiamano cani e porci allora andiamo pure noi'", questo il primo commento sulla conduttrice. "Noi pensavamo di non meritarcelo, ma quando abbiamo visto Barbara D'Urso abbiamo detto andiamo. Barbara D'Urso, Rovazzi... Hanno chiamato proprio tutti", ha continuato il duo, però va sottolineato che il più prolifico su Barbara è stato Amedeo Grieco, Pio D'Antini ha cercato ogni tanto di stemperare la temperatura delle battute.

Poi due riferimenti sulla fine del percorso lavorativo di Barbara con Mediaset. Questo il primo: "Salutiamo a Barbara, salutiamo. Tanto con lei ci vediamo a sette... A no!" e poi hanno aggiunto "Si scherza Barbara!!!". "Si scherza Barbara - ha ribadito Grieco -, ma tanto lo sanno tutti che non ci vogliamo bene, ma almeno noi lo diciamo non siamo come quelli dello spettacolo che vanno in giro e dicono 'Barbara sei grande', noi ci mettiamo la faccia, potete fare anche i video" e infatti qualcuno il video l'ha fatto e l'ha condiviso sui social.

"Ma quando Pier Silvio ha detto no a Barbara? Ma quanto è stato bello?" ha esclamato Amedeo poco prima di scoppiare a ridere. "Lui vi ha dato molto materiale?", ha chiesto l'intervistatrice e a questo punto ha preso la parola Pio: "Noi misuriamo la grandezza di questi personaggi da come si mettono in gioco. Ad esempio Maria De Filippi da noi si è sempre fatta mettere in mezzo, quindi la grandezza di una personalità si vede anche da questo. Io penso che la D'Urso sia una intelligente e quindi salutiamo a Barbara". Grieco ha aspettato che il collega finisse di parlare e poi ha chiosato: "Falso".

Pio ha più volte ribadito che stessero scherzando, ma a molti è venuto il dubbio che quelle parole celino in realtà ciò che i due pensano davvero della conduttrice e infatti su Twitter un utente ha scritto: "Hanno avuto il coraggio di ammettere che non la stimano e non è da tutti, certo che farlo in questo modo mettendo decisamente il coltello nella piaga in modo indelicato è decisamente brutto. Non fa fare a loro una bella figura, anzi, se fosse capitato a loro non so". Chissà se la conduttrice risponderà o se deciderà di farsi scivolare tutto addosso...