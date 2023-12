"È il simbolo del degrado culturale": Pio e Amedeo asfaltano Chiara Ferragni

"Spero che il suo caso sia l'inizio della fine", con queste parole Pio e Amedeo hanno commentato il caso Balocco-Chiara Ferragni, come riporta il Corriere della Sera. Il duo comico, a margine della conferenza stampa di presentazione della loro nuova commedia "Come può uno scoglio", ha espresso un duro giudizio contro l'imprenditrice che è stata multata per un milione di euro.

"Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone", questa l'opinione dei comici.

Questa però non è la prima presa di posizione dei due. A Le Iene Pino e Amedeo avevano inscenato lo sketch "Il pandoro di Pio e Amedeo". Una gag particolarmente pungente nella quale i due hanno finto di pubblicizzare un dolce natalizio che portava il loro nome: "È uscito il pandoro di Pio e Amedeo". "Se comprate il pandoro rosso dentro trovate il biglietto del film nostro. Il ricavato andrà in beneficenza... A noi! Se qualcosa va storto tra un anno chiediamo scusa. Facciamo un video dove siamo trasandati, con la maglietta del pigiama di quando ti ricoverano, il trucco sbavato. Poi piangiamo un pochettino e chiediamo scusa. Oggi la dignità la puoi comprare, costa un milione", hanno concluso i due facendo riferimento al video di scuse che Ferragni ha pubblicato su Instagram.

Solo pochi giorni fa l'Antitrust ha sanzionato le società riconducibili alla influencer per oltre 1 milione e Balocco per 420 mila euro per "pratica commerciale scorretta". I due avrebbero lasciato intendere - secondo quanto scrive l'autorità - ai consumatori che acquistando il pandoro Ferragni avrebbero contribuito ad una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino.