La vita privata di Pio D'Antini di "Pio e Amedeo": età, moglie, figli e Instagram

Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con il loro "Felicissima Sera - All Inclusive": la seconda edizione dello spettacolo dei comici pugliesi. Al varietà prenderanno parte tanti ospiti, ma come sempre al centro ci sarà la coppia di amici. Scopriamo qualche informazione in più su Pio D'Antini, dall'amicizia con lo storico partner professionale Amedeo Grieco, che va avanti sin dall'infanzia, fino alla vita sentimentale, vissuta accanto alla moglie e alla figlia Chiara.

Età e origini

Pio D'Antini è nato il 25 agosto 1983 a Foggia. Con Amedeo Grieco, l'Amedeo del duo comico, l'amicizia risale ai tempi della scuola entrambi si appassionano al cabaret, all'arte dell'improvvisazione e non a caso decidono di mettersi alla prova formando una squadra. Uniscono i loro nomi e così nasce una collaborazione che dai villaggi vacanza della Puglia li ha portati a Canale 5.

La vita privata: moglie e figli

Pio D’Antini nel 2016 si è sposato con la sua storica fidanzata, Cristina Garofalo, i due sono fidanzati dal 2006. Nel dicembre 2016 è nata la loro figlia, Chiara. Su Instagram non condivide moltissime foto con le due donne della sua vita, solo in occasioni particolari, e anche della sua vita privata si sa pochissimo. È della scorsa settimana la notizia della morte di suo padre, come lui stesso ha comunicato su Instagram: "Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente, in questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi".

La carriera di Pio con il duo Pio e Amedeo

La prima apparizione in tv di Pio risale al programma Occhi di bue, in onda in una tv locale, poi approdano a Telenorba e Radionorba, ma 2011 i due saranno conosciuti a livello nazionale grazie alla Rai e ai programmi Stiamo tutti bene e Base Luna. Poi arriva Zelig e poi Le Iene dove si occupano della nota rubrica sugli "Ultras dei vip" (dove inseguivano i personaggi noti per cantare loro cori da stadio).

Dal 2016 al 2018 portano in tv Emigratis: format di grandissimo successo in cui riuscivano a fare delle vacanze senza spendere un euro. Nel 2021 arriva sul piccolo schermo poi Felicissima Sera, già in programma per il 2020, ma che per colpa della pandemia è stato posticipato all'anno seguente. La nuova edizione partirà il 24 marzo 2023.

Un episodio che è rimasto nella storia del duo è sicuramente lo scontro che c'è stato tra loro e Fedez durante i SEAT Music Awards 2021 in cui il duo fu premiato e durante il discorso fecero un diretto riferimento all'episodio del Primo Maggio in cui il rapper aveva accusato il servizio pubblico di aver voluto revisionare il testo del suo discorso. Ovviamente seguì una replica del cantante che si disse "un po’ deluso comunque da Pio e Amedeo. Avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola neg*o e fro**o, siete in diretta sulla Rai ma una bella bestemmia non me la tiri? I neg*i e i fro*i ti rispondono con un sorriso, i cristiani sono obbligati a perdonarti, siete un po’ arrugginiti state perdendo lo smalto e se volete ve ne presto un pochino".