Pioggia di critiche sul calciatore Manuel Locatelli e la moglie: "Semplicità? Sì, con i soldi"

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, e la moglie Thessa Lacovich hanno celebrato sei anni d'amore. La coppia si è sposata lo scorso anno, il 21 giugno, a Villa Palmieri, nelle colline fiorentine, dopo ben cinque anni di fidanzamento.

Per l'occasione Manuel e Thessa si sono vestiti eleganti e hanno deciso di cenare in uno dei ristoranti di lusso della Galleria Vittorio Emanuele di Milano (probabilmente per l'anniversario di matrimonio, che cade tra qualche giorno replicheranno). Ma sotto la foto condivisa su Instagram dal calciatore sono decine e decine i commenti negativi. A essere preso di mira non è lo scatto, ma la didascalia: "Il Segreto è la Semplicità. 6 anni di Noi". Per molti quell'immagine non rappresenta la semplicità anzi: "Dove si manifesta la semplicità in questa foto, Manuel?"; e ancora "La semplicità in un hotel 7 stelle. Va bene"; "Alla faccia della semplicità, cena in galleria a Milano" e po "Che poi la semplicità dovrebbe essere un concetto facile. Lontani, lontanissimi dal paese reale, e da quello che si vive fuori dalla vostra inspiegabile bolla dorata".

Anche su Twitter Francesco Altomare ha ricondiviso il post del calciatore e ha sottolineato: "Manuel, sei in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, mal che ti vada sei nell’unico hotel a sette stelle del mondo, stai facendo una degustazione di borse Vuitton o stai snobbando 120€ di risotto. Ma il segreto è la Semplicità". Per poi aggiungere che il bracciale indossato da Lacovich è un Carter dal costo di oltre 8mila euro.