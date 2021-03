Pippa Middleton mamma bis: il nome della figlia è un omaggio alla Regina e alla sorella Kate

Pippa Middleton è mamma per la seconda volta: lunedì 15 marzo, la sorella minore di Kate ha dato alla luce una bambina, frutto dell’amore per il marito James Matthew sposato nel 2018. Grace Elizabeth Jane è il nome scelto per la piccola, omaggio alla sorella Kate che per esteso si chiama Catherine Elizabeth, ma anche alla sovrana britannica a cui è rivolto il bel gesto in un momento particolarmente delicato. Com’è noto, infatti, la clamorosa intervista di Harry e Meghan ha rilasciato strascichi importanti nella famiglia reale, accusata di razzismo dai duchi di Sussex che non hanno risparmiato colpi bassi anche all’indirizzo di William e Kate.

La famiglia Middleton

Pippa Middleton e il marito James Matthew sono diventati genitori per la prima volta nel 2018 con l’arrivo del primogenito Arthur Michael. Con la nascita della piccola Grace Elizabeth Jane, la famiglia Middleton si allarga ancora: Kate e il principe William hanno, infatti, tre figli, George, Charlotte Louis. Solo James, fratello minore di Kate e Pippa, non è ancora padre, ma il fidanzamento duraturo con la compagna Alizée Thevenet potrebbe portare presto belle novità.