Domenica In, Pippo Baudo telefona in diretta e lancia una battuta per Amadeus

Da qualche domenica a questa parte Mara Venier dedica uno spazio della sua "Domenica in" al Festival di Sanremo. Un modo per avvicinarsi al festival, che torna in onda dal 6 all'11 febbraio prossimi. Inevitabile dunque che prima o poi telefonasse Pippo Baudo, che è stato il conduttore che ha condotto più edizioni di tutti. Ed è avvenuto oggi, col presentatore siciliano che ha lanciato una battuta ad Amadeus, attuale direttore artistico. Sì perché Amadeus sta collezionando un festival dopo l'altro e in molti stanno paragonando la sua carriera a quella di Pippo: "Amadeus ancora deve camminare per raggiungermi. Da 5 a 13 ce ne vuole", ha scherzato Baudo lanciandogli bonariamente a distanza il guanto di sfida.

Subito dopo Pippo si è reso protagonista di un simpatico scambio di battute con Al Bano Carrisi, anch'esso in studio. Sì perché Al Bano è uno dei tanti artisti che il conduttore, vero e proprio talent scout, si è fregiato di aver scoperto. "Voglio raccontare come ci siamo conosciuti - ha esordito Baudo - È una bella storia. C'era questo locale a Milano che si chiamava 'Il dollaro', perché si pagava quanto era quotato il dollaro allora. Ebbene quel giorno venne un cameriere ed era... Al Bano". Da quel giorno i due non si separarono per due settimane. La replica di Carrisi: "Tu, Pippo, mi dicesti 'va tutto bene ma mi sembri un impiegato di milano, devi essere più artista'. E così io cambiati faccia e personaggio. Divenni personaggio grazie a te".