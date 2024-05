"Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute". La replica del conduttore

"Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute". Questo è quanto aveva dichiarato ieri sera, 28 maggio, Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona. Nell'articolo dedicato al conduttore si parlava anche di un ricovero in una clinica privata di Roma per problemi al cuore. La notizia gli era stata comunicata da una fonte che assicurava il ricovero: "Fabri ciao sono di Roma e vedi che Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma ha problemi di cuore non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa! lo ho una ragazza che lavora lì e me l’ha detto".

Qualche ora dopo il giornalista Massimo Galanto ha però smentito la notizia: "Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok". Dunque non una smentita arrivata direttamente dal conduttore 87enne, ma dal suo entourage.