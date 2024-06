Pippo Inzaghi e Angela Robusti presto sposi. L'addio al nubilato a Ibiza, le foto

Pippo Inzaghi e convoleranno a nozze tra 20 giorni. Il 24 giugno a Salerno, infatti, i due si giureranno eterno amore ed è tempo di addio al nubilato. Robusti ha optato per Ibiza e lì, insieme ad un gruppo di amiche, si sta godendo il relax, il divertimento e le giornate in spiaggia.

Inzaghi e Robusti si sono conosciuti nel 2016 e sono una coppia dal 2017, hanno due figli, Edoardo, nato il 24 ottobre 2021 ed Emilia, nata il 21 marzo 2023. La 34enne, ex tronista, è partita alla volta dell'isola con Dania Cannarozzo, Laura Chito, Roberta Scalfi, Valentina Banzatto, Electra Dicorato e Maria Lidia Mastrocinque. Il gruppo di amiche ha girato Ibiza in motoscafo, ha frequentato i locali alla moda e poi si è divertita in discoteca.

Lei di professione è wedding planner e infatti per il suo giorno ha già tutto pronto: gli invitati saranno circa 200 soprattutto familiari e amici dell'ex calciatore. Un dettaglio particolare l'ha svelato al Corriere del Veneto: lei ha disegnato le fedi e il collier che indosserà con l'abito bianco.