Pippo Inzaghi innamoratissimo, la dedica alla moglie e ai figli dopo il matrimonio

Pippo Inzaghi e la moglie Angela Robusti si sono sposati a Formentera lo scorso fine settimana. E con grande numero di amici hanno festeggiato il loro giorno speciale. 34 anni lei e 51 lui, replicheranno poi il 24 giugno a Salerno. La festa è stata organizzata nei minimi dettagli da Robusti che di professione fa la wedding planner: nulla, dunque, è stato lasciato al caso.

Un giorno che si ricorderanno per sempre e che Inzaghi ha voluto celebrare, ancora, con una dedica dolcissima rivolta alla moglie e ai figli, Edoardo ed Emilia. "Siete tutto ciò che ho sempre sognato", ha scritto l'ex calciatore a corredo di una foto di Angela e di una che li ritrae tutti e quattro insieme.

I dettagli delle nozze da sogno

Crostata con lamponi freschi e il soffitto completamente ricoperto di candele led: una scenografia mozzafiato che ha reso il momento del taglio della torta ancora più magico. Entrambi vestiti di bianco, colore che si è abbinato perfettamente alla scelta di sposarsi in spiaggia, erano bellissimi. La sposa, poi, si è cambiata con un abito argentato e rifinito di cristalli.

Dopo la cerimonia c'è stato l'aperitivo in spiaggia, poi la cena vera e propria e l'immancabile party con musica e balli sfrenati. Ma un dettaglio ha sicuramente colpito gli invitati: ad aspettarli una welcome box, ovvero una scatola di benvenuto che conteneva un dolce regalo: alcuni cioccolatini di varia qualità. All'interno una scritta li invitava a lasciare i pensieri in città e a godersi la grande bellezza della giornata che la coppia aveva organizzato per loro sull'isola: "Ora è pura vita", si legge.