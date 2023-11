Pippo Inzaghi sposa Angela Robusti: "Dovevamo farlo due anni fa". Poi ricorda la storia con la ex Alessia Ventura

Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sposeranno il prossimo 24 giugno dopo sei anni insieme. "Se tutto va bene", precisa l'ex bomber del Milan, oggi allenatore della Salernitana, parlando al Corriere del progetto di formalizzare la relazione con la donna della sua vita, madre dei suoi figli Edoardo, di due anni, e Emilia, nata nel marzo scorso: "Dovevamo sposarci due anni fa, poi Angela è rimasta incinta. Col tempo ho imparato a programmare di meno e a godermi i giorni".

La storia tra Inzaghi e Robusti, ex tronista di Uomini e Donne, è nata una sera come tante, a Venezia, durante un'uscita che favorì l'incontro oggi definito come "un caso". "Quando ero lì non uscivo mai e, se uscivo, indossavo la tuta. Quella sera non so come andai a una festa. La notai non solo perché è bellissima, ma anche perché era l'unica, insieme a me, ad avere in mano un bicchiere d’acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me. Dopo due figli e una convivenza ormai rodata, ci sposeremo". Prima di Angela, Pippo è stato fidanzato per tre anni alla conduttrice Alessia Ventura, oggi legata a Gabriele Schembari, dal quale ha avuto un figlio, una storia che oggi ricorda con grane affetto anche per via del bel legame rimasto tra loro. "Storie importanti prima di lei? Quella con Alessia Ventura, durata tre anni. Oggi lei ha una sua famiglia, abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia".

Quanto al suo sogno erotico da ragazzino, il campione non ha dubbi: "Monica Bellucci. Mi sono sempre piaciute le more e poi mi sono innamorato di una bionda che sto per sposare: ci sarà qualcosa di freudiano", ha proseguito. Un riferimento pieno d'affetto, poi, è andato al fratello Simone a cui è legatissimo: "Cosa rappresenta per me? Potrei risponderle “tutto”. Sa che non abbiamo mai litigato? Cosa rarissima tra fratelli. Ogni volta che uno dei due finisce una partita, la prima telefonata è per l'altro", ha raccontato: "La verità è che adesso lui è quello famoso e per strada capita che mi chiamino Simone. Non può che farmi piacere, anche perché so bene che cosa vuol dire allenare una squadra a grandi livelli" (attualmente Simone allena l’Inter, ndr).