Pippo Inzaghi ha sposato Angela, ma per gli invitati c'è un "regalo" a sorpresa: le foto

Matrimonio in riva al mare per Pippo Inzaghi e Angela Robusti. Legati da sette anni e genitori di Edoardo ed Emilia, rispettivamente 3 e 1 anno, l'allenatore di calcio e la wedding planner padovana sono convolati a nozze ieri, nel tardo pomeriggio, a Formentera. 34 anni lei, 51 lui, hanno invitato sull'isola spagnola amici e parenti per brindare al giorno più bello, quello delle nozze, che saranno poi sugellate il 24 giugno da un nuovo rito a Salerno. Presenti alla cerimonia i fotografi del settimanale Chi, oltre che i tanti affetti della coppia che hanno immortalato l'emozione del momento attraverso le Instagram Stories.

Abito bianco per la sposa ma anche per lo sposo, che ha indossato un completo total white. Del resto i colori chiari ben si abbinano a una cerimonia celebrata in spiaggia. Poi per lei un cambio d'abito: in occasione della festa ha scelto infatti un vestitino argentato.

Una festa da ricordare per gli ospiti della coppia, soprattutto vista la professione della sposa, che per lavoro è wedding planner, ovvero organizza matrimoni. La serata è stata infatti magica: cominciata al tramonto con un aperitivo in spiaggia, tra spumante e patatine, è proseguita fino a notte inoltrata. Ad accogliere gli ospiti al loro arrivo una welcome box, ovvero una scatola di benvenuto che conteneva un dolce regalo: alcuni cioccolatini di varia qualità. All'interno una scritta li invitava a lasciare i pensieri in città e a godersi la grande bellezza della giornata che la coppia aveva organizzato per loro sull'isola: "Ora è pura vita", si legge.

Ad applaudire i neo sposini anche tanti volti famosi, in particolare ex colleghi di Pippo, dal fratello Simone Inzaghi, che oggi è allenatore dell'Inter, fino a a Massimo Ambrosini, da Bobo Vieri a Pippo Pancaro, a Massimo Oddo, Roberto Baronio e non solo. Presenti ovviamente anche le rispettive compagne, anch'esse spesso famose, come Costanza Caracciolo, compagna di Vieri appunto, e Vincenza Cacace, ex Miss ed ex conduttrice oltre che compagna dello stesso Pancaro.