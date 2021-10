Pippo Inzaghi e Angela Robusti sono genitori: l'annuncio con una foto sui social

Pippo Inzaghi è diventato papà. Con la foto della piccola targhetta che reca il nome del bambino, l’allenatore del Brescia ha condiviso sui social la gioia per la nascita di Edoardo, frutto dell’amore per la compagna Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a cui è legato da circa tre anni.

"Tutto", scrive il neopapà a corredo della tenera immagine arricchita da un cuore blu e migliaia sono i like e i commenti di fan e amici felici per la bella notizia. Tra loro anche Alessia Marcuzzi, per anni compagna del fratello Simone e madre del nipote Tommaso.

Il parto è avvenuto sabato 23 ottobre alle 16 presso la Clinica Poliambulanza di Brescia. La compagna dell'ex attaccante era stata ricoverata la notte tra venerdì e sabato e Inzaghi aveva deciso di non andare in panchina in occasione della partita di ieri tra Brescia e Cremonese per starle accanto.

Chi è Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Classe 1989, Angela Robusti è laureata in Architettura ed è nata e cresciuta in Veneto. Oggi lavora come organizzatrice di eventi, ma la fama è arrivata dopo la partecipazione a Uomini e Donne nella stagione televisiva 2016-2017, quando ha provato a corteggiare invano l'ex tronista Luca Onestini, oggi legato alla modella ceca Ivana Mrazova.

Da tre anni Angela e Pippo Inzaghi sono felicemente fidanzati. L’annuncio della gravidanza è arrivata lo scorso luglio con una foto di coppia in cui il futuro papà accarezzava il pancione della sua dolce metà. "E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre…- si leggeva - Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore… Siamo già pazzi di te!". A rispondere al post era stata la stessa Angela, innamoratissima del compagno. "Se sei felice con chi sei puoi vivere in capo al mondo... ogni angolo sembrerà il paradiso… Ti amo Pippo Inzaghi".