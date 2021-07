Uomini e Donne, Pippo Inzaghi papà grazie ad un'ex corteggiatrice. Chi è Angela Robusti

Pippo Inzaghi papà grazie all'amore per Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 31 anni. La notizia è stata annunciata nella giornata di ieri dall'ex calciatore ed allenatore del Brescia, 48. Per la coppia, legata da circa tre anni, si tratta del primo figlio, in arrivo dopo una lunga convivenza (mai coronata dalle nozze).

L'annuncio e la dichiarazione d'amore

Una foto di coppia con Pippo che accarezza il pancione della sua dolce metà. Così lo sportivo ha comunicato la lieta notizia ai fan. "E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre…- si legge - Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore… Siamo già pazzi di te!".

A rispondere al post è la stessa Angela, innamoratissima del compagno. "Se sei felice con chi sei puoi vivere in capo al mondo... ogni angolo sembrerà il paradiso… Ti amo Pippo Inzaghi", digita. Da quando i due sono legati, del resto, lei lo segue ovunque: dopo l'esperienza al Benevento Calcio, infatti, Pippo ad inizio giugno ha firmato per il Brescia.

Tante le congratulazioni da parte dei colleghi di Inzaghi. In calce al post spuntano infatti i like dell’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte, quello di Claudio Marchisio, Christian Vieri e Francesco Totti.

Chi è Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Classe 1989, Angela è laureata in Architettura ed è nata e cresciuta in Veneto. Oggi lavora come organizzatrice di eventi, ma la fama è arrivata dopo la partecipazione a Uomini e Donne nella stagione televisiva 2016-2017, quando ha provato a corteggiare invano l'ex tronista Luca Onestini, oggi legato alla modella ceca Ivana Mrazova.