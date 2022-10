Pippo Inzaghi aspetta il terzo figlio: l'annuncio al "gender reveal party"

Ad un anno dalla nascita del loro piccolino, Pippo Inzaghi ed Angela Robusti aspettano il secondo figlio. Ad annunciarlo è l'ex calciatore ed allenatore della Reggina attraverso un post pubblicato su Instagram. "Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia", si legge. "Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia! E sei con noi solo da cinque mesi", si legge ancora. A corredo dell'annuncio, Inzaghi condivide le foto del "gender reveal party", ovvero la festa organizzata per annunciare il sesso del bebè alla famiglia.

Se per Angela si tratta del secondo figlio, per Pippo è il terzo. Vent'anni fa è infatti diventato papà per la prima volta grazie all'amore per la conduttrice Alessia Marcuzzi, che gli ha dato il figlio Tommaso. Classe 1989, Angela ha cominciato a frequentare il mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, nel corso della stagione televisiva 2016-2017, quando ha provato a corteggiare invano l'ex tronista Luca Onestini, ma la vita l'avrebbe presto portata tra le braccia giuste, ovvero quelle di Pippo.