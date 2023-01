Clara Chia stessa sorte di Shakira, Piqué l'avrebbe già tradita con l'avvocata divorzista

Mentre Shakira è alle prese con un successo mondiale grazie a quella canzone, ormai iconica, in cui si vendica del tradimento di Piqué con la giovane Clara Chia Martì, spuntano fuori nuove voci di tradimento per il calciatore del Barcellona. Con chi? La sua avvocata divorzista che sembra essere proprio la sua ultima conquista Ebbene sì, secondo le voci di corridoio, sembra proprio che Piqué abbia già tradito la donna con cui ha tradito Shakira mettendosi insieme al suo avvocato divorzista.

Un intreccio, questo, da vera e propria soap opera che va ad aggiungere un nuovo personaggio in un quadretto familiare che i panni sporchi, ormai, li lava davanti agli occhi di tutto il mondo. Pinqué, quindi, avrebbe una nuova storia con l'avvocato che lo sta assistendo nel divorzio con Shakira.

A rivelare questo nuovo dettaglio che dà credito alle voci che vogliono Piqué non riuscire a stare con una sola donna, è stato un giornalista spagnolo, Jordi Martín che ha postato su Instagram il profilo di Julia taggando Piqué e scrivendogli: "La conosci, Gerard? Non ti stupire poi se Shakira ti butta addosso il mondo intero".

Per ora le voci non sono ancora state confermate ma i riflettori, adesso, sono tutti puntati su Julia.

Julia Puig Gali, chi è l'avvocata divorzista di Piqué

Julia, avvocato divorzista del calciatore, è una giovane ragazza di 25 anni specializzata in diritto penale economico ed è parente dell'ex compagno di squadra di Piqué, Riqui Puig, nello specifico sua cugina. Si tratta di una ragazza bionda, magra e molto bella che con i suoi modi di fare e la sua bellezza avrebbe fatto breccia nel cuore dell'ex marito di Shakira, diventando un suo punto fermo in questo trambusto mediatico che lo sta travolgendo. Julia, così, sembra aver preso il posto di Chiara Chia che, ormai, sembra far parte di un capitolo chiuso e che ha vissuto la stessa sorte della cantante colombiana.