Piqué esce allo scoperto con la nuova giovane fidanzata: le foto fanno infuriare Shakira

Gerard Piqué ha una nuova fidanzata: questo risulta dal programma di gossip Socialité che sul canale spagnolo Telecinco, ha mostrato il difensore del Barcelona baciare la 23enne Clara Chia Martì, impiegata presso lo studio di produzione di proprietà del giocatore, la Kosmos Estudios. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e scosso le cronache rosa internazionali soprattutto perché rilanciate a pochi mesi dalla fine della relazione di Piqué con Shakira, madre dei suoi due figli, Milan e Sasha, che ora è descritta come furiosa.

Stando alle fonti del Mirror vicine alla famiglia della cantante colombiana, infatti, "tra i due c'era un accordo preciso" secondo cui Gerard Pique e Shakira non sarebbero mai dovuti apparire in pubblico con i nuovi partner almeno per un anno al fine di tutelare i propri figli, già scombussolati dalla rottura dei genitori dopo 12 anni. Alla luce di ciò, Shakira sarebbe molto arrabbiata con l'ex partner, i cui rapporti erano raccontati come già compromessi per la scoperta di tradimenti e per varie questioni economiche.

(Sotto, la foto mostrata durante il programma Socialitè di Telecinco)

Chi è Clara Chia Martì, fidanzata di Piqué

Ma chi è la nuova presunta fidanzata di Piqué? Clara Chia Martì ha 23 anni (12 in meno del calciatore spagnolo) è una studentessa in comunicazione d'impresa e pubblicità in una università di Barcellona. Lavorava in un bar per mantenersi gli studi, professione lasciata dopo l'ingresso come stagista nello studio di produzione di proprietà del calciatore. Proprio lì si sarebbero conosciuti. Da quando si è diffusa la voce della loro storia, Chiara ha cancellato i suoi account social, preferendo restare lontana dai riflettori. Almeno per ora.