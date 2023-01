Piqué-Shakira è guerra, arriva la risposta (pungente) di lui dopo la canzone vendetta

La stavano aspettando tutti e, alla fine, è arrivata. Di cosa stiamo parlando? Della risposta di Piqué dopo l'uscita della nuova canzone "vendetta" di Shakira che, nel testo del suo brano, non fa altro che parlare male del suo ex fidanzato con frasi che hanno fatto il giro dei social come: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio". Il calciatore, infatti, dopo un primo commento alla canzone da parte della sua nuova compagna Clara Chia Martì che aveva pubblicato delle storie Instagram sull'argomento, poi cancellate, ha deciso di dire la sua su quella canzone-vendetta che è finita sulla bocca di tutti e di farlo in diretta tv.

Quella tra Shakira e Gerard Piqué è una di quelle relazioni che finiscono male, anzi, malissimo e lasciano l'amaro nella bocca di tutti, chi ne è stato protagonista e chi assiste da fuori al crollo totale di un rapporto che si lascia alle spalle solo dell'odio. Ma quando si è presi dalla rabbia, non si può che reagire d'istinto e dopo che Shakira ha rilasciato il suo brano BZRP Music Sessions #53 insieme al Dj e produttore Bizarrap dove parla male del suo ex che l'ha tradita (tirando anche in mezzo la suocera), anche Piqué ha deciso di sferrare il suo colpo basso a Shakira e rispondere alle sue frecciatine musicali.

L'ex difensore del Barcellona, infatti, in una diretta su Twitch, ha deciso di rispondere alle accuse pubbliche della sua ex con un po' di pungente ironia. E, facendo riferimento ad alcune delle strofe più famose della canzone di Shakira, "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio" ha affermato: "Questo orologio è per sempre", indicando il Casio che aveva al polso e lasciando intendere che la sua nuova relazione con Clara, non è solo un flirt passeggero ma qualcosa di serio.