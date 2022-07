"Una goduria": Michelle Hunziker e Aurora promuovono la pizza di Briatore

La pizza del Crazy Pizza di Flavio Briatore è stata al centro delle polemiche per settimane. A far discutere, più che la pizza in quanto tale, è stata la spiegazione che Briatore ha dato per giustificare i 15 euro di una margherita. Secondo lui non è possibile che vengano vendute a 5 euro ed ecco che i pizzaioli di tutta l'Italia, ma in particolare quelli di Napoli, hanno avuto da controbattere. Ieri sera al Crazy Pizza c'erano dei commensali particolari: Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. Il vincitore della quinta edizione del Gf Vip non compare nelle storie di Hunziker ma è stato lui stesso a condividere una foto della pizza con del prosciutto, forse il famoso Patanegra.

I tre hanno mangiato insieme e sui social non si sono dimenticati di fare un po' di pubblicità. "Buona?" chiede Aurora, "Non riesco neanche a parlare dalla goduria" risponde Michelle di ritorno dalla Sardegna dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di Giovanni Angiolini. Insomma una pubblicità niente male per il locale che da giorni occupa le pagine dei giornali.