Platinette torna sui social dopo l'ictus: la foto dall'ospedale

Per la prima volta dalla notizia del ricovero in ospedale a causa di un ictus ischemico, Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, è tornato sui social. Il conduttore, cantante e attore 67enne è ancora ricoverato in ospedale dove si sta sottoponendo a tutte le cure necessarie per superare questo momento così delicato. Tuttavia, dallo scatto postato su Instagram emerge come lo stato umorale di Platinette sia decisamente positivo, rappresentato com'è da un bacio rivolto ai suoi follower. In poche ore la foto è stata raggiunta da migliaia di like e commenti, scritti da amici e colleghi come Paola Perego, Elena Sofia Ricci, Raimondo Todaro e da fan affezionati alla sua ultradecennale presenza televisiva. Poco prima del selfie era arrivata anche la foto della sua cagnolina, probabilmente portata da lui per fargli sentire la sua vicinanza: "La kiri la posso vedere, per ora, solo dalla finestra, chiusa, mentre scorrazza nel prato davanti all'ospedale", aveva scritto nella didascalia.

A dare aggiornamenti più precisi sullo stato di salute di Platinette era stato nel pomeriggio di sabato Marco Liorni. A Italia Sì, programma di Rai1 dove Platinette è presenza fissa da anni e che attualmente è stato sostituito dall'amica Barbara Alberti, il conduttore ha spiegato che il collega sta bene e che a breve inizierà il percorso di riabilitazione. "I medici sono molto soddisfatti", ha aggiunto Alberti, confermando il miglioramento che poco dopo è stato ben visibile nello scatto dello stesso Coruzzi.