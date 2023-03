Platinette ha avuto un ictus cerebrale

Platinette ha avuto un ictus ischemico. "Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico". A renderlo noto è l'agente dell'artista 55enne, specificando che l'episodio è avvenuto tre giorni fa, ovvero martedì 14 marzo. "Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti", ha aggiunto il manager.

L'ultimo video pubblicato sui social da Mauro Coruzzi, questo il vero nome, è proprio di due giorni fa. E il conduttore si immortala mentre si dedica alla sua più grande passione: la musica. Innumerevoli i messaggi di supporto già arrivati in calce al post. Conduttore, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato di recente ospite da più parti per commemorare Maurizio Costanzo, che lo lanciò come personaggio televisivo proprio dal palco del Maurizio Costanzo Show.