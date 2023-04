Platinette: "La notte, qui in ospedale, mi prende malinconia". L'omaggio ad Arisa e la sua tenera risposta

Platinette sta sempre meglio. Ogni giorno un piccolo miglioramento e anche i medici sono fiduciosi. Mentre i suoi amici e collaboratori stanno lavorando per rendere la sua casa il più confortevole possibile per il suo ritorno. È passato un mese dal suo ricovero per colpa di un ictus, la degenza nella struttura sanitaria è tanto utile quanto malinconica, soprattutto la sera.

Mauro Coluzzi su Instagram ha raccontato di quanto sia difficile questo periodo: "Ormai è un mese che sono all'ospedale Niguarda. Miglioro, mi dicono, ogni giorno, ma nonostante tutto questo, alla sera, mi prende una leggera malinconia. Per passare, passa, ma intanto penso alla notte. 'Ma quando arriva la notte'". Queste le parole di Platinette con le quali ha anche reso omaggio a Arisa e alla sua canzone La Notte. Il riferimento ai versi del brano è evidente ("E quando arriva la notte, E resto sola con me, La testa parte e va in giro") e per far sentire tutta la sua vicinanza a Mauro, Arisa ha risposto "Ciao Patatino, spero di rivederti presto presto! Mediata, ti amiamo".

La speranza è che Mauro possa tornare a casa il prima possibile e continuare la riabilitazione vicino alle persone che gli vogliono bene e anche alla su Kiri, la cagnolina che pochi giorni fa è riuscito ad abbracciare fuori dall'ospedale.