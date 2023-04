"Parlo a fatica, ma dopo l'ictus è già un miracolo": il video di Platinette dall'ospedale

Era il 17 marzo quando si diffondeva la notizia dell'ictus che aveva colpito Platinette. Immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale, il suo manager aveva fatto sapere che le condizioni erano costantemente monitorate e che stava ricevendo tutte le cure necessarie. Dieci giorni dopo, il conduttore, cantante e attore, al secolo Mauro Coruzzi, aveva tranquillizzato i follower mostrandosi sui social in alcune foto indice di miglioramenti. Ma ora l'artista 55enne ha voluto rivolgersi in prima persona ai tantissimi amici e fan e, con un video registrato dall'ospedale in cui è ancora ricoverato, ha parlato a coloro che gli hanno dimostrato tutto il loro affetto.

"Chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è semplice" ha esordito Platinette nel videomessaggio: "Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire no perché non ci riesco... Volevo dire grazie. E come Greta Garbo nei film anche io parlo... Dopo il muto parlo!". L'ironia con cui ha concluso il messaggio ha lasciato intendere quanto lo spirito propositivo non abbia abbandonato l'animo di Platinette nonostante la dura prova fisica che sta affrontando e che, a quanto racconta, al momento non gli consente di sentire. "Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall'ictus questo risultato è già un miracolo" ha ribadito, infatti, nella didascalia del filmato, travolto anche stavolta dai messaggi di auguri di chi non vede l'ora di riabbracciarlo, fisicamente o anche solo virtualmente ritrovandolo in tv.