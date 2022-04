Polone di "Masterchef" condannato a cinque mesi per una pistola da softair

E' stato condannato a cinque mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena Gabriele Policarpo detto Polone, ex concorrente della cucina di Masterchef.

Il 34enne di Anzio, città dove è nato e fa l'addetto alla sicurezza, ieri mattina è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Clara Trapuzzano per rispondere della violazione della legge sulle armi. L’episodio oggetto del procedimento a suo carico risale al 2017 quando lo chef è stato fermato ad Aprilia: gli agenti della Polstrada lo hanno trovato in possesso di una pistola da soft air e lui ha spiegato che si stava recando ad allenarsi. L'arma però era priva del tappo rosso di sicurezza e per lui è scattata una denuncia a piede libero. Ieri mattina in Tribunale a Latina l’ultima udienza del processo a suo carico. Il pubblico ministero al termine della sua requisitoria ha chiesto per Polone, che era assistito dall’avvocato Mariacristina Vernillo, una condanna a quattro mesi di detenzione ma il giudice, al termine della camera di consiglio gli ha inflitto una pena maggiore: cinque mesi con la sospensione condizionale.

Gabriele Policarpo, 34 anni, di professione fa l’addetto alla sicurezza, ma ha avuto sin da piccolo una grande passione per la cucina e a dicembre dello scorso anno era riuscito ad essere ammesso a Masterchef , il seguitissimo programma tv giunto alla sua undicesima edizione e a ottenere l'accesso diretto alle Sfide dalla giuria composta da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Poi a febbraio scorso l'eliminazione.