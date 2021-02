Lutto per Povia, è morto l’amato papà: “Non ti dico 'riposa in pace', eri troppo avanti”

Lutto per Giuseppe Povia: sui social il cantante ha annunciato la morte del padre, insostituibile punto di riferimento della sua vita, ritratto con lui bambino in una foto della sua infanzia.

“Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, ha scritto il cantante a corredo dello scatto, ricordando un episodio che ricorda la sua vittoria al Festival di Sanremo 2006: “Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: 'chi è il tuo mito?' ho detto: 'mio padre'. Non ti dico 'riposa in pace' perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto buono... buon paradiso Papà”.

Povia non ha fatto riferimento alle cause della morte del padre, ricordato con tanto affetto dai follower del cantante che lo avevano conosciuto e stanno condividendo la tristezza per la sua scomparsa.

Le dichiarazioni di Povia su Sanremo 2021

A proposito del Festival di Sanremo, di recente Povia ha espresso il suo commento a proposito dell’imminente edizione che si aprirà il prossimo 2 marzo. ''Se avessero aperto l'Ariston, avrebbero dato il via ad aprire i teatri e molti luoghi da concerto in genere. Io speravo lo facessero col teatro pieno e con le dovute norme ma poi la stampa si sarebbe appigliata al primo positivo al Covid e avrebbe crocifisso il Festival. Quindi hanno fatto bene", ha dichiarato il cantante spesso al centro di polemiche per le sue affermazioni, come quella che risale a maggio scorso.

“Prendo lo straccio, poi io sono fissatissimo, sono un gay mancato” aveva detto nella videointervista in collegamento da casa nella trasmissione Rai 'Vieni da me'. "Hai detto una cretinata delle tue. Cretinata è il termine più adatto in televisione. Se fossi stata a casa avrei usato un'altra parola" aveva immediatamente commentato Caterina Balivo chiudendo la conversazione con tono irato.