"Se sei nullatenente non hai nulla da temere. Scusa Broccolino": la risposta del presidente di Codacons a Fedez

Dopo la denuncia per calunnia e diffamazione intentata da Fedez verso il Codacons che ha chiesto alla Guardia di Finanza una verifica sulle sue società, il presidente dell'associazione dei consumatori Carlo Rienzi ha risposto direttamente al rapper con un video dai toni sarcastici. Presentandosi con un broccolo in mano, l'avvocato ha esordito facendo subito riferimento alla questione della "nullatenenza" del rapper: "Federico sono Carletto Patatino, come mi chiami tu. So che ti sei un po' offeso perché abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza per la rete di società di cui sei azionista. Ma se sei nullatenente, che ti frega? I nullatenenti non hanno niente da temere, vedrai che non uscirà fuori niente".

E ancora: "Attento però. Perché, giuridicamente, se tu hai delle società non è che puoi dire che sei nullatenente. Un'altra cosa. Non andare con la Lamborghini a dare i soldi ai poveri. Come fanno le persone a credere che sei nullatenente, caro Broccolino? Stai un po' più attento" ha aggiunto il presidente del Codacons. Infine le scuse: "Se ti abbiamo offeso, ti chiediamo scusa, caro Broccolino, vedremo cosa dirà il giudice".

Il Codacons contro Fedez "nullatenente"

Il Codacons ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza partendo dall'affermazione di Fedez che nel 2020, durante un'udienza nell'ambito di un procedimento per diffamazione intentato dal Codacons, alla domanda se avesse intestati beni mobili o beni immobili registrati aveva risposto di essere nullatenente e che tutto era intestato alle sue società. A stretto giro era arrivata la precisazione del rapper: "In uno dei procedimenti per diffamazione che mi ha fatto il Codacons, tutti archiviati, ci tengo a dirlo, il giudice mi chiede: 'Federico, tu possiedi beni immobili, navi? O macchine?'. Rispondo di no, che è tutto intestato alla mia società. Da questo punto di vista sono nullatenente, che non vuol dire che sono nullatenente in generale", la sua replica: "Detto ciò, io ho avuto controlli da parte della Guardia di Finanza che non hanno mai rilevato nulla di illecito. Attualmente non ho nulla in sospeso, quindi mi domando quale sia la notizia, quale sia l'illecito, perché il Codacons per far parlare di sé deve sempre buttare mer*a su di me e le persone con cui lavoro". Ora l'ennesimo capitolo di una battaglia che dura da tempo e che potrebbe vedere ancora Fedez rispondere a quest'ultimo video di Rienzi.