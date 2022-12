Prima della Scala, tutti i vip e i look

Evento storico, istituzionale ma anche glamour. La Prima della Scala è una delle vetrine più ambite da politici e vip, che oltre ad assistere all'apertura della stagione lirica del teatro - che quest'anno ha debuttato con il Boris Godunov di Modest Musorgskij, sotto la direzione del maestro Riccardo Chailly - sfoggiano look da favola (più o meno). Parata di star e nomi altisonanti ieri sera a Milano, ma anche le più alte cariche dello Stato, dal presidente Mattarella alla premier Giorgia Meloni - in nero Armani - accompagnata dal compagno Andrea Giambruno, ma anche Ignazio La Russa con la moglie. Presente anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha varcato il Piermarini in un abito blu con corpetto di paillettes e filo di perle.

Magnetica Rocia Munoz Morales, vestita Armani Privé, con un top in filo di perle e cintura a forma di fiocco. Elegante e impeccabile anche Cristina Parodi, fasciata in un attillatissimo abito bianco, guanti neri e chocker con strass. Avvolto in una pelliccia animalier Roberto D'Agostino, e poi ancora vestite Armani l'attrice Alessandra Mastronardi, Sonia Bergamasco e anche la senatrice a vita Liliana Segre.

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo presenti anche il regista Luca Guadagnino, Stefano Accorsi, Fabrizio Gifuni e Morgan. Tutti elegantissimi.