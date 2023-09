Prima campanella per Isabel: la piccola di casa Totti va alla scuola di lusso

Una Ilary Blasi emozionata ha condiviso il momento topico dell'avvio scolastico dell'ultimogenita. Prima elementare per Isabel Totti che frequenterà uno degli istituti scolastici più prestigiosi della capitale: l’Ambrit International School nella zona Portuense di Roma. Una scuola internazionale che la piccola frequenterà sino al completamento della terza media e che offre anche tutta una serie di attività e servizi che vanno dallo sport al teatro, alla pittura.

Un percorso scolastico non per tutti dal momento che le rette ammontano a 17mila euro l'anno ai quali si aggiunge il servizio di scuolabus per un totale di 3.200 euro. “Pronti? Via”, questo il commento di mamma Ilary che immortala l'ingresso a scuola della piccola di casa Totti. Alla sera l'ex signora Totti si è poi mostrata al concerto di Max Pezzali al Circo Massimo con Chanel e l’amico Alvin, il fidanzato della figlia Cristian Babalus e le sorelle Melory e Silvia.