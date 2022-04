Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti festeggiano la prima comunione della figlia Mia

Oggi Mia Facchinetti ha celebrato la prima comunione. Con lei la mamma Alessia Marcuzzi, il papà Francesco Facchinetti, il nonno Roby e i fratelli, Tommaso Inzaghi, Leone e Lavinia Facchinetti. Una famiglia allargata, ma unita, che a Roma ha celebrato questo giorno importante per la bambina.

Immancabili le condivisioni social del lieto giorno e anche il famoso cantante dei Pooh ha voluto dedicare un augurio speciale alla nipotina: "Tanti auguri cara Mia per questo tuo giorno speciale e unico. Nonno Roby".

"Prima Comunione della piccola Mia! Siamo qui tutti per te Amore Mio" ha scritto invece Francesco. Wilma Faissol non è andata a Roma per la comunione di Mia perché "non ho ancora il controllo del dolore per viaggiare serena". Per questo motivo Francesco nelle sue storie Instagram aveva annunciato che la famiglia non sarebbe stata al completo. Wilma, lo ricordiamo, pochi giorni fa è stata operata alla spalla destra dopo una caduta da cavallo che le ha causato la frattura dell'omero.

Dopo la cerimonia un super pranzo su una terrazza con una vista mozzafiato su Roma