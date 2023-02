Uomini e donne, Nicole spiazza tutti e manda a casa due corteggiatori

Uno scambio di sguardi, un calice di vino e l'atmosfera sembra farsi subito bollente tra Nicole, la nuova tronista e Andrea, il suo corteggiatore. La loro è indubbiamente un'esterna molto intensa, dopo i "preamboli" dove Andrea racconta un po' di se, di quello che fa, si arriva subito al contatto fisico tanto che, dopo la visione del filmato in studio Tina commenta: "Siamo già alla scelta?".

Ebbene sì, tra la tronista e Andrea sembra esserci subito grande feeling tanto che in esterna non si staccano un secondo. Entrambi, a dir loro, sembrano gradire gli abbracci e...il gioco è fatto. Per le parole c'è davvero poco spazio tra i due.

"Scartati" Sebastiano e Luca

Ben diverso l'epilogo delle prime uscite con gli altri due corteggiatori: Sebastiano e Luca.

Maria De Filippi spiega che il tenore dell'esterna è ben diverso rispetto all'uscita con Andrea ma spiega anche che non saranno trasmesse in studio perchè, a sorpresa, Nicole ha già riferito alla redazione che non intende proseguire la conoscenza con i due. La ragazza sembra avere le idee già molto chiare per essere alle prime uscite.