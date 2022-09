Primo giorno di scuola per Leone: Chiara Ferragni lo accompagna con una borsa da oltre 150mila euro

Settembre, tempo di back to school! Anche per i figli delle celebrità nostrane è ora di fare ritorno tra i banchi di scuola. Dopo Isabel Totti è la volta di Leone Lucia Ferragni a rientrare in classe. Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez ha già quatto anni e mezzo e questo è il secondo anno di scuola dell’infanzia per lui.

Proprio lo scorso anno mamma e papà avevano immortalato sui social il primo giorno d’asilo del piccolo, che non appariva entusiasta di lasciare i genitori, tra bronci e qualche pianto di rito. Un anno dopo Leone è cresciuto e appare decisamente contento di fare ritorno dai compagni di scuola. Come di consueto l’imprenditrice digitale ed il rapper hanno documentato a favor di social la giornata.

La scuola frequentata da Leone

Zainetto in spalla, polo bianca, pantaloncini e maglioncino blu, tutto rigorosamente con lo stemma della prestigiosa Saint Louis School, l’istituto d’eccellenza che Leone frequenta dallo scorso anno. Si tratta di un campus bilingue che va dalla scuola dell’infanzia sino alla secondaria. Il costo? Decisamente sostenuto. Pare infatti che solo l’iscrizione sia di 2800 euro per il primo anno e che la retta si aggiri sugli 11mila euro, cui si devono aggiunge i costi della mensa (altri di 1300 euro). Il prezzo si alza con il passare degli anni, fino a raggiungere quota 18.170 euro annui per la scuola secondaria. Cifre importanti, ma che non sono un problema per i Ferragnez. Basti pensare che solo con un post sponsorizzato Instagram, Chiara guadagnerebbe 51mila euro, mentre Fedez poco più di 31.000.

La borsa di Chiara Ferragni

Trattandosi di una scuola privata Leone indossa la divisa dunque Chiara non deve mettere a punto gli outfit del piccolo al mattino, dedicandosi piuttosto ai suoi copiatissimi look. Anche per il primo giorno di scuola del primogenito la regina delle influencer ha voluto stupire. La Ferragni ha scelto un semplice abitino stampa fiorata abbinato ad un camicione scozzese. Un esamble che lascia pensare ad una mamma che come tante al mattino indossa vestiti un po’ alla rinfusa, se non fosse per un dettaglio. Chiara ha infatti sfoggiato una Birkin d’Hermès in coccodrillo, un vero e proprio status symbol che supera il tempo e le mode. Le iconiche borse della Maison francese partono solitamente da un minimo di 8.000 euro, ma quello della Ferragni è un modello realizzato in un pellame prezioso, che può raggiungere un prezzo di circa 150 mila euro, sino a toccare i 300 mila. Insomma un investimento al braccio che non lascia di certo sfigurare l’imprenditrice.