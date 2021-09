Primo Reggiani è diventato papà

Per la prima volta padre all'età di 37 anni. Fiocco azzurro per Primo Reggiani, il 1 settembre scorso diventato papà di Romeo, primogenito avuto con l'amata Federica Pacchiarotti. A darne notizia ad una settimana dal parto i due neo genitori, via Instagram.

È nato Romeo

Romano classe 1983, Reggiani è cresciuto a pane e cinema. Aldo Reggiani e Caterina Costantini, ovvero suo padre e sua madre, sono entrambi attori. L'esordio sul set da giovanissimo, nel 1996, con lo scult Favola di Fabrizio De Angelis, al fianco di Ambra Angiolini. Primo gira poi film con Marco Risi e Carlo Vanzina, esplodendo in sala grazie a Melissa P. di Luca Guadagnino, all'epoca regista ai più sconosciuto. Successivamente ha preso parte a Baciami ancora di Gabriele Muccino e Universitari - Molto più che amici di Federico Moccia, facendosi vedere spesso anche in tv con serie come R.I.S. Roma - Delitti imperfetti, Una Grande Famiglia, La vita promessa, Speravo de Morì Prima e Mina Settembre. Celebri anche le sue ex fidanzate, Martina Stella e Costanza Caracciolo. Anche loro, nel frattempo, sono diventate mamme.

Chi è Federica Pacchiarotti

Federica Pacchiarotti, che fa coppia con Primo dal 2019, non ha nulla a che vedere con il mondo dello show business. È un'estetista e massaggiatrice, con poco più di 3000 follower su Instagram. La ragazza della porta accanto da pochi giorni diventata mamma di Romeo, "er più figo der Colosseo".