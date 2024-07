Il principe George compie 11 anni: gli auguri social con la foto di mamma Kate (e i dettagli sulla doppia festa)

"Auguro al principe George un felice 11esimo compleanno oggi!" recita la didascalia che accompagna la foto del primogenito di William e Kate festeggiato nel giorno della sua nascita. Come da tradizione, l'autrice dello scatto è la principessa del Galles che per l'occasione ha scelto un'immagine in bianco e nero del bambino, elegante in giacca e camicia e dolcissimo nello sguardo e nel sorriso aperto all'obiettivo.

Stando alla fonte vicina ai principi del Galles e riportata da Fox News Digital, per George Alexander Louis Mountbatten-Windsor - questo il nome completo del principe che occupa il secondo posto nella successione al trono, dopo papà William che un giorno regnerà al posto di nonno Carlo III - sono in programma due feste, con tanto di partita di calcio e torta preparata da mamma Kate. Due riunioni che comunque avranno un "basso profilo", precisa la fonte che assicura come "la coppia reale voglia che il bambino trascorra il suo compleanno in serenità". Il riferimento è al complesso periodo vissuto dal bambino come dai fratelli Charlotte e Louis che in famiglia hanno respirato la tensione per i problemi di salute della loro mamma e del nonno, entrambi tutt'ora in cura contro un cancro.

George sarà anche al centro di una festicciola a Windsor alla quale parteciperanno cugini e alcuni compagni di scuola. La sua ultima apparizione in pubblico (dal compimento del 12esimo anno non potrà più volare in aereo con il padre) è stata con William alla finale degli europei di calcio, per assistere alla sfida tra Inghilterra e Spagna. Qualche giorno prima, ancora, con la sorellina Charlotte e papà William, George aveva assistito al concerto di Taylor Swift a Londra.