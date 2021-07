Il principe George compie 8 anni: l’omaggio al bisnonno Filippo nascosto nella foto di mamma Kate

Inizia a non essere più calzante il termine ‘baby’ affiancato a suo nome: il principe George, primogenito di William e Kate, cresce a vista d’occhio, bello e somigliante ai suoi genitori in modo evidente, e la foto ufficiale arrivata puntuale sui profili social della famiglia reale nel giorno del suo compleanno, lo attesta con assoluta chiarezza.

“Domani compie otto anni!” si legge a corredo dello scatto pubblicato a ridosso del 22 luglio e firmato da mamma Kate, orgogliosa nel presentare ai follower il suo ometto biondo e sorridente che buca l’obiettivo con il suo irresistibile sguardo vispo. Scattata ad Anmer Hall, la tenuta nel Norfolk dove i duchi di Cambridge trascorrono la maggior parte delle loro giornate lontane da Londra, l’immagine seppur tradizionale nella sua cadenza annuale, contiene però un dettaglio diverso dai precedenti, rimando come appare al compianto bisnonno Filippo scomparso lo scorso aprile.

La foto del principe George e l'omaggio al bisnonno Filippo

Magliettina a righe blu e arancio sopra un paio di calzoncini informali, nella foto postata per il suo ottavo compleanno il principe George è stato ripreso sulla parte anteriore di un fuoristrada dello stesso modello verso cui il bisnonno Filippo nutriva una nota passione, elemento che difficilmente appare come casuale nella logica studiatissima delle immagini ufficiali della famiglia reale.

George, che sarà re dopo il nonno Carlo e il padre William, al momento vive una quotidianità il più possibile normale per precisa volontà dei suoi genitori che lo avvicinano gradualmente a quella che sarà la sua vita adulta. Il principino studia alla Thomas’s Battersea School di Londra, adora la natura come nonno Carlo, i trattori e ha un debole per il calcio come papà (e la finale degli Europei di calcio ne ha dato dimostrazione).

A quanto pare, mamma e papà lo hanno già preparato al suo futuro da re. I media britannici raccontano che il delicato argomento è stato fatto al bambino circa un anno fa: “Non hanno mai rivelato al mondo quando e come abbiano comunicato la grande notizia a George”, ha scritto di recente il Daily Mail riferendosi al biografo reale Robert Lacey, ma pare che George da qualche tempo si fosse già accorto di un trattamento diverso nei suoi confronti da parte dello staff di palazzo.

Ma il tempo per regnare è ancora lontano: oggi George ha solo 8 anni, età spensierata di cui i suoi occhioni sono bellissimo specchio.