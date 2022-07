Il principe George compie 9 anni: la somiglianza incredibile con William

Oggi il principe George compie 9 anni. Per l'occasione, sul profilo ufficiale Instagram della famiglia di Kate Middleton e papà William, è stata condivisa una foto del principino come da tradizione. Il nuovo scatto di Kensington Palace ha fatto velocemente il giro dei social e dei giornali non solo per la notizia in sè, ma per la strabiliante somiglianza tra George e William.

Il primogenito di William e Kate, che dovrà poi ricoprire il ruolo di Re di casa Windsor, ha un bellissimo sorriso e come hanno fatto notare molti utenti, anche su Twitter, sembra il gemello del papà. George è il terzo in linea di successione al trono

Oggi compie solo 9 anni ma sulle spalle porta con sé un'eredità importante. È il terzo in linea di successione al trono dopo il principe Carlo e il papà William, secondo i tabloid britannici il principino avrebbe scoperto di questo importante ruolo due anni fa, nell'estate 2020.